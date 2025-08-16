Danneggiò gli arredi sacri del Pantheon, portato in carcere a Siracusa

E’stato convalidato l’arresto del 36enne che mercoledì pomeriggio ha scatenato il panico all’interno della Chiesa di San Tommaso al Pantheon in Corso Gelone e l’uomo è stato associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa avevano arrestato in flagranza di reato il 36enne, originario della Nigeria e irregolare sul territorio nazionale, per resistenza a Pubblico Ufficiale, offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento, distruzione di cose e lesioni personali. I Carabinieri erano intervenuti a seguito di numerosissime chiamate al 112 che segnalavano la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione, stava distruggendo gli arredi sacri all’interno del Pantheon e aveva ferito una donna, intervenuta per cercare di calmarlo. L’uomo era stato bloccato e tratto in arresto con non poche difficoltà considerato lo stato di completa alterazione e il pericolo per le altre persone presenti.