Lutto alle Eolie, è morta la sindaca di Malfa Clara Rametta

Addio a Clara Rametta: la sindaca di Malfa, ribattezzata la signora del turismo a Salina, si è spenta all'età di 75 anni. Era al suo secondo mandato.

"La scomparsa di Clara Rametta, sindaco di Malfa e pioniera del turismo eoliano, è una dolorosa notizia - commenta l'eurodeputato FdI, Ruggero Razza -. Alla sua comunità va il cordoglio più sincero, alla sua famiglia la partecipazione al dolore con cristiana solidarietà. Ricordo Clara con grande affetto, perché la sua energia contagiosa e la difesa della sua bella Isola di Salina, sono state un faro di speranza".

"Clara Rametta è stata anche un esempio raro, in Sicilia e in Italia, di come si possa lavorare proficuamente andando oltre le appartenenze politiche, gli steccati ideologici, con spirito costruttivo e senso delle istituzioni, mettendo sempre al centro il bene della comunità. Clara lascia un esempio di impegno e amore autentico per la propria terra, che resterà patrimonio di tutti noi. A lei - conclude - va il mio pensiero grato e affettuoso".