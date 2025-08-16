ou
Burrasca con grandinata e una tromba d'aria nel Modicano: nessun ferito

Form di ricerca

Incidente sulla Provinciale 95, ragazzo di Melilli batte la testa e muore

CronacaSiracusa

Un motociclista di 19 anni. Fabrizio Monti, di Melilli, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Sp95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che hanno in mano le indagini, il ragazzo, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della moto. A quanto pare, nella caduta ha sbattuto la testa contro un masso e per lui non c'e' stato scampo. Monti viaggiava in direzione Melilli.

