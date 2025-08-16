ou
Burrasca con grandinata e una tromba d'aria nel Modicano: nessun ferito

CronacaRagusa

Improvvisa interruzione del periodo di caldo afoso nel Sud est siciliano e, in particolare, nel Modicano. Mella tarda mattinata il cielo si è coperto di nubi nere e spesse che, in mezzora, hanno rovesciato sul territorio acqua e grandine in maniera preoccupante e che hanno costretto anche molti automobilisti a cercare rifugio in qualche stazione di servizio per sfuggire ai chicchi di grandine grossi come noci. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone. Poco prima del nubifragio, anche una piccola tromba d'aria nella zona di contrada Caitina, sempre a Modica.

