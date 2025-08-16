Marsala, fuoco a vigneto dismesso nell'isola di Mothia

Una colonna di fumo nero si è alzata, due giorni fa, nelle prime ore del mattino, dall'isola di Mothia, al centro della riserva naturale dello Stagnone.

A documentare l'episodio è un breve video girato da un abitante di una contrada del versante nord di Marsala e inviato all'organo di informazione on line Tp24.

A spiegare cosa è accaduto è Maria Pamela Toti, direttrice del Museo Whitaker di Mothia: "Abbiamo dismesso un vecchio vigneto di circa un ettaro, per altro molto danneggiato dalla peronospora - dice Toti all'ANSA - E' stato dato fuoco ai piccoli cumuli di legna della vigna e in mezzo è capitato anche un pino verde.

Poi, se magari c'era anche qualche sacchetto di plastica abbandonato da qualche turista non saprei. Sappiamo che da giugno a ottobre è vietato dare fuoco a sterpaglie e arbusti secchi. E' stato commesso un errore. E per questo abbiamo redarguito chi l'ha fatto. E al contempo anche noi siamo stati rimproverati dai nostri superiori. Ma questo errore è stato fatto perché, essendo questi cumuli di legna vicino ai percorsi dei turisti, c'era il pericolo che qualcuno potesse far bruciare ugualmente la legna gettando a terra qualche cicca di sigaretta ancora accesa - prosegue - Siamo su un'isola e se accade qualcosa del genere si nota subito. In passato, è stato l'aeroporto di Birgi ad accorgersi di un episodio analogo. Ma essere controllati è un bene. Vuol dire che c'è sensibilità verso una realtà importante come Mothia".