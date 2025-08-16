ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, maltempo: interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile

Form di ricerca

Dramma sul volo Palermo - New York, anziana muore per un infarto

CronacaPalermo

Una donna di 85 anni è morta per arresto cardiaco a bordo di un volo Palermo-New York della compagnia Neos:
il velivolo, decollato nel primo pomeriggio di ieri dall'aeroporto Falcone-Borsellino, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Gander, sull'isola di Terranova in Canada, ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi per la donna non c'è stato nulla da fare. L'aereo è rimasto fermo a Gander per poco più di un'ora, poi è ripartito per giungere a destinazione.

