Caporalato, controlli nel Trapanese: 4 denunce e sanzioni

Controlli ad agosto su capolarato e lavoro nero dei Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani in aziende agricole del territorio.

I servizi hanno interessato 18 aziende agricole della provincia (dedite alla coltivazione di meloni e angurie in campi aperti, nonché degli altri ortaggi di stagione in serra), presso le quali è stata verificata la posizione di 28 lavoratori, di cui 7 risultati "in nero", tutti di nazionalità straniera.

Per le irregolarità riscontrate sono state elevate ammende per oltre 12mila euro e contestate sanzioni amministrative per oltre 45mila euro.

In particolare, oltre a 4 denunce per plurime violazioni anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e irregolarità sulle posizioni lavorative del personale, nei confronti 2 titolari di attività agricole veniva documentato lo svolgimento di servizi di guardiania notturni e turni di lavoro giornalieri di oltre 10 ore senza alcuna tutela in materia di sicurezza sul lavoro, con alloggiamento in condizioni degradanti e una retribuzione palesemente difforme rispetto alla prestazione lavorativa delle persone impiegate.