ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, maltempo: interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Caporalato, controlli nel Trapanese: 4 denunce e sanzioni

Caporalato, controlli nel Trapanese: 4 denunce e sanzioni

CronacaTrapani

Controlli ad agosto su capolarato e lavoro nero dei Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani in aziende agricole del territorio.
I servizi hanno interessato 18 aziende agricole della provincia (dedite alla coltivazione di meloni e angurie in campi aperti, nonché degli altri ortaggi di stagione in serra), presso le quali è stata verificata la posizione di 28 lavoratori, di cui 7 risultati "in nero", tutti di nazionalità straniera.
Per le irregolarità riscontrate sono state elevate ammende per oltre 12mila euro e contestate sanzioni amministrative per oltre 45mila euro.
In particolare, oltre a 4 denunce per plurime violazioni anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e irregolarità sulle posizioni lavorative del personale, nei confronti 2 titolari di attività agricole veniva documentato lo svolgimento di servizi di guardiania notturni e turni di lavoro giornalieri di oltre 10 ore senza alcuna tutela in materia di sicurezza sul lavoro, con alloggiamento in condizioni degradanti e una retribuzione palesemente difforme rispetto alla prestazione lavorativa delle persone impiegate.

Potrebbero Interessarti