Modica, maltempo: interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile

Rubano in un condominio in ristrutturazione, coppia arrestata a Catania

CronacaCatania

Nell’ambito dell’incremento dei servizi di controllo del territorio, disposti secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania e finalizzati a garantire la sicurezza di cittadini e turisti che in questo periodo di Ferragosto affollano la città, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un uomo di 42 anni e una donna di 55 anni, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine, colti in flagranza di tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Poco dopo le 20:00, la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione di furto in atto presso un condominio in ristrutturazione nella zona di Ognina. La “gazzella” del Nucleo Radiomobile è partita immediatamente e, grazie alla rapidità di intervento, ha raggiunto il luogo in pochissimi minuti, cogliendo con le mani nel sacco i due ladri, sorpresi mentre smontavano infissi in alluminio da caricare nella loro auto già stipata con uno scaldabagno e altro materiale. I due non hanno avuto alcuna possibilità di fuggire o opporre resistenza. Pochi istanti dopo, la Centrale Operativa ha fatto convergere altre pattuglie in ausilio, impegnate nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, intensificati in questo periodo estivo in cui molte abitazioni con i proprietari in vacanza e attività commerciali rimangono incustodite. Mentre i militari del Radiomobile, messi in sicurezza i fermati, eseguivano un sopralluogo per individuare il punto di accesso e raccogliere prove, gli altri equipaggi provvedevano a controllare e vigilare sui due arrestati, garantendo la piena cornice di sicurezza. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di recuperare nove infissi in alluminio, uno scaldabagno e vari attrezzi da scasso, tutti sequestrati. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I due arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

