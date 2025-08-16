Asp di Palermo, affluenza record per il summer screening

Due giorni dell'iniziativa e già centinaia di cittadini hanno aderito al Summer Screening dell'ASP di Palermo. L'iniziativa ha fatto registrare una partecipazione record allo screening mammografico gratuito e senza prenotazione, confermando come la prevenzione oncologica sia una priorità sentita anche in piena estate. Lo si legge in una nota dell'Asp.

"Il programma dell'Azienda sanitaria del capoluogo si amplia offrendo la possibilità di aderire gratuitamente e senza prenotazione anche allo screening del tumore del collo dell'utero (Pap Test o HPV Test) e a quello del tumore del colon retto (ritiro del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci) - si legge -. Tre azioni di prevenzione fondamentali, rivolte alla popolazione target, per intercettare precocemente eventuali patologie e garantire a tutti pari opportunità di salute".

"I primi risultati ci dicono che la popolazione risponde con entusiasmo e responsabilità - sottolinea il Direttore Sanitario dell'ASP di Palermo, Antonino Levita - solitamente l'affluenza ad agosto in passato era stata esigua, mentre quest'anno realmente i cittadini stanno dedicando un'ora delle ferie al proprio futuro.

Portare la prevenzione nelle attività di vita quotidiana, significa abbattere le barriere di accesso e offrire pari opportunità di salute a tutti. L'obiettivo è intercettare precocemente eventuali patologie e intervenire tempestivamente, salvando vite. Oltre allo screening mammografico, c'è la possibilità di effettuare nelle sedi dell'Asp anche il Pap Test o HPV Test senza prenotazione e, chiaramente, gratuitamente. La diagnosi precoce cambia la vita e ad agosto abbiamo reso i percorsi più immediati e diretti dando la possibilità a chi ha più tempo di effettuare gli esami o di ritirare il Sof test per lo screening del tumore del colon retto".