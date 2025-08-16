ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, maltempo: interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, maltempo: interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile

Modica, maltempo: interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile

CronacaRagusa

Il maltempo, dopo una breve tregua nel primissimo pomeriggio, è tornato a interessare il quartiere Sacro Cuore di Modica e le zone circostanti. Il forte vento, in particolare, ha scoperchiato alcuni tetti ed ha anche abbattuto alcuni alberi senza provocare, per fortuna, danni alle persone. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza alcune impalcature, della Protezione civile comunale e della Polizia locale di Modica.

Potrebbero Interessarti