Modica, maltempo: interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile

Il maltempo, dopo una breve tregua nel primissimo pomeriggio, è tornato a interessare il quartiere Sacro Cuore di Modica e le zone circostanti. Il forte vento, in particolare, ha scoperchiato alcuni tetti ed ha anche abbattuto alcuni alberi senza provocare, per fortuna, danni alle persone. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza alcune impalcature, della Protezione civile comunale e della Polizia locale di Modica.