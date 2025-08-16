ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa, troppi errori pre campionato. Il presidente Ricci: " Stiamo rimediando"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Uomo colpito da un fulmine a Marzamemi: è ricoverato a Siracusa: è grave

Uomo colpito da un fulmine a Marzamemi: è ricoverato a Siracusa: è grave

CronacaSiracusa

Un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un pontile a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, stava controllando alcune imbarcazioni quando è stato folgorato. Immediato l'intervento del 118 che ha trasferito la vittima all'ospedale Umberto I di Siracusa dove s itrova ricoverato in gravi condizioni. Anche ieri a Marzamemi la pioggia ha creato difficoltà ad alcuni diportisti che sono stat isoccorsi in mare. E una piccola tromba d'aria ha fatto fuggire via numerosi turisti. Il fatto si è verificato di fronte l'Isolotto Brancati.

Potrebbero Interessarti