Uomo colpito da un fulmine a Marzamemi: è ricoverato a Siracusa: è grave

Un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un pontile a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, stava controllando alcune imbarcazioni quando è stato folgorato. Immediato l'intervento del 118 che ha trasferito la vittima all'ospedale Umberto I di Siracusa dove s itrova ricoverato in gravi condizioni. Anche ieri a Marzamemi la pioggia ha creato difficoltà ad alcuni diportisti che sono stat isoccorsi in mare. E una piccola tromba d'aria ha fatto fuggire via numerosi turisti. Il fatto si è verificato di fronte l'Isolotto Brancati.