Siracusa, troppi errori pre campionato. Il presidente Ricci: " Stiamo rimediando"

Montallegro, cade da cavallo: garave 14enne francese

CronacaAgrigento

Una turista francese di 14 anni e' caduta da cavallo lungo i sentieri della localita' balneare di Bovo Marina, in territorio di Montallegro, nell'Agrigentino, riportando gravi ferite. Sul posto e' atterrato l'elisoccorso del 118 che ha trasferito d'urgenza l'adolescente all'ospedale "Di Cristina" di Palermo. Inizialmente era stato disposto il trasferimento al Civico, ma durante lo spostamento e' stato deciso il ricovero al "Di Cristina" per la disponibilita' di posti letto. Sul luogo dell'incidente, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri. La ragazza e' in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

