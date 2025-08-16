ou
Sparatoria in un bar di Forio d'Ischia: 3 morti

Form di ricerca

Palio di Siena alla contrada Valdimontone su Anda e Bola

Fatti&Notizie

La contrada del Valdimontone col fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, sul cavallo Anda e Bola, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta tenendosi al comando per i tre giri di piazza del Campo fin dalla Mossa dove è andato subito davanti a tutti con uno scatto di prepotenza.
Pantera e Leocorno hanno tallonato il Valdimontone tutta la corsa, poi Zedde ha avuto lo spunto all'ultimo Casato di far mantenere la testa della corsa a Anda e Bola rintuzzando un insidioso tentativo di Tittia su Diodoro per il Leocorno di superarlo all'ultima curva.

