ou
ULTIME NOTIZIE

Sparatoria in un bar di Forio d'Ischia: 3 morti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sparatoria in un bar di Forio d'Ischia: 3 morti

Sparatoria in un bar di Forio d'Ischia: 3 morti

Altro sud

Tre persone sono state uccise nella sparatoria verificatisi in un vicoletto in zona Cuotto, a Forio d'Ischia e non in un bar come si era appreso in un primo momento.
Una quarta è ferita gravemente.
Secondo le prime notizie, ci sarebbero motivi passionali alla base di quanto accaduto. Due cadaveri sono stati trovati sulla strada accanto all'ingresso di un albergo, il terzo in una zona più giù. Sul posto ci sono Carabinieri, cui sono affidate le indagini, Polizia di Stato, Vigili urbani, volontari. La zona risulta completamente bloccata e inaccessibile.

Potrebbero Interessarti