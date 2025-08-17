Il Siracusa linita i danni, esce sconfitto da Foggia ( 2 -1) ed è fuori dalla Coppa

Siracusa fuori dalla Coppa Italia, com'era prevedibile. Passa il turno il Foggia vincendo per 2 a 1

Una prestazione discreta dei rossoneri, seppur ancora rimaneggiati e incompleti. Il primo gol della stagione ha portato la firma di Vincenzo Garofalo (che ha indossato la fascia di capitano), autore del penalty che al 21' del primo tempo ha sbloccato la contesa (fallo sul giovane Castorri).

Di Bevilacqua, la rete del raddoppio giunta al 12' della seconda frazione, su iniziativa di Winkelmann dalla fascia destra. Per il Siracusa, la rete della speranza è giunta dieci minuti più tardi, con Contini che di testa ha trafitto il giovane portiere Borbei. Ma la rimonta non c'è stata. Tutto da rivedere per la mmatricola azzurra.