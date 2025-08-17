ou
La morte del presentatore, la Rai cambia programmazione

Lagalla: "Palermo saluta il maestro della televisione"

CronacaPalermo

"Con profonda commozione la cittàdi Palermo saluta Pippo Baudo, maestro della televisioneitaliana e simbolo di un'arte della comunicazione colta,elegante e profondamente radicata nella nostra identitàculturale. Pippo Baudo è stato un ambasciatore del talento,della bellezza e della passione che questa terra sa esprimere.Palermo, nel tempo, ha avuto il privilegio di accoglierlo in piùoccasioni, nei teatri e in eventi pubblici, dove si è sempredistinto per lo stile e il garbo che lo hanno reso il simbolodella storia televisiva del nostro Paese. Il suo legame con lanostra isola - e con Palermo - è stato autentico, discreto maprofondo". Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla,commentando la morte di Baudo.

