ULTIME NOTIZIE

La morte del presentatore, la Rai cambia programmazione

Pippo Baudo atteso in Sicilia per l'addio, i funerali a Militello Val Catania

CronacaCatania

"Era molto legato alla nostra comunità ed era un affetto reciproco. I nostri cittadini gli hanno voluto bene ed è stato per noi motivo di orgoglio avere un personaggio di altissimo spessore culturale che si è affermato nel panorama nazionale".
Lo ha detto all'Italpress il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, ricordando Pippo Baudo i cui funerali si terranno mercoledì 20 agosto nella stessa Militello, suo paese d'origine. Il rito funebre si terrà al Santuario della Madonna della Stella e sarà celebrato dal vescovo di Caltagirone. Quel giorno "sarà proclamato lutto cittadino - ha proseguito il sindaco -. Pippo non si negava mai a nessuno quando tornava a casa per riposarsi, poi quando usciva non voleva barriere, non c'erano sevizi d'ordine, incontrava le persone, con tutte scambiava due chiacchiere, era benvoluto e voleva bene alla comunità e anche al paese".
Da ragazzino "cominciò a fare le prime presenze teatrali in un teatro parrocchiale - ha ricordato ancora - nutriva questa grande passione che man mano ha coltivato e che poi lo ha portato subito dopo la laurea a iniziare questo percorso che ha portato avanti con talento e con passione, si è impegnato molto. Si aggiornava costantemente, aveva un bagaglio culturale che giornalmente potenziava, non si è mai fermato, ecco perché è stato un grande personaggio della storia d'Italia", ha concluso.

