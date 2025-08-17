ou
ULTIME NOTIZIE

La morte del presentatore, la Rai cambia programmazione

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Rubano i bagagli a 3 turisti alla Playa, presi a Catania due presunti ladri

Rubano i bagagli a 3 turisti alla Playa, presi a Catania due presunti ladri

CronacaCatania

Si stavano godendo un ultimo bagno nelle acque del mare di Catania, prima di rientrare in Francia, i tre turisti francesi che, l’altra mattina, avevano lasciato tutti i bagagli già pronti all’interno della loro auto a noleggio, nei pressi di un lido di viale Kennedy. Al ritorno, però, la sorpresa più amara: la portiera forzata e nessuna traccia dei loro effetti personali. Sconvolti per l’accaduto, i turisti si sono recati immediatamente alla Stazione Carabinieri di Catania Nesima per sporgere denuncia. I militari dell’Arma, raccolti i dettagli, hanno subito avviato le indagini, scandagliando la zona e acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’area balneare. Dai video, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, poi, grazie alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dei due ladri, un 41enne e un 39enne, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine. Immediata, dunque, è scattata la perquisizione presso le abitazioni dei due malviventi, dove le pattuglie hanno recuperato i borsoni dei turisti. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso. L’attività dei militari, che rientra nei servizi predisposti nell’ambito dell’operazione estiva “Ferragosto sicuro”, ha consentito anche di recuperare i bagagli che sono stati subito riconsegnati ai legittimi proprietari, felici di aver recuperato ciò che credevano aver perso per sempre.

Potrebbero Interessarti