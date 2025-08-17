Domani la Camera ardente negli studi di via Teulada

La camera ardente di Pippo Baudo, che si è spento ieri all'età di 89 anni, è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove ha trascorso i suoi ultimi giorni. Secondo quanto riporta il "Corriere della Sera", l'apertura al pubblico è prevista per le ore 11 di questa mattina, ma sarà in forma privata. Domani, invece, la camera ardente aperta al pubblico dovrebbe essere allestita, probabilmente, negli studi Rai di Via Teulada.