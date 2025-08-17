Modica, "Eventi Quasimodiani" del 20 e 28 agosto alla casa natale del Nobel

Continuano gli eventi Quasimodiani dell'estate 2025. Giorno 20 e 28 agosto il Museo casa natale Salvatore Quasimodo, in collaborazione con l'Associazione VIA, gestore del parco letterario di Modica "La terra impareggiabile", e con il patrocinio del Comune di Modica, presentano la manifestazione “Buon compleanno Quasimodo”, giunta alla sua nona edizione.

Le Associazioni vogliono ricordare, attraverso gli eventi previsti nel pomeriggio, il premio Nobel per la letteratura nato a modica il 20 agosto del 1901. Palcoscenico saranno i luoghi fonte di ispirazione per il poeta. La manifestazione è altresì un modo per ricordare il figlio Alessandro, scomparso qualche mese fa.

Il 20 agosto è prevista la visita guidata gratuita della città con appuntamento per la partenza alle ore 18.00 dalla Scalinata di San Pietro e con possibilità di visita ai siti museali.

Giorno 28 la Casa Museo del Nobel ospiterà Mario, figlio del compianto Alessandro nonché nipote del grande Poeta, accompagnato dalle musiche originali di Gesuele Sciacca e Daniela Greco.

Per info e prenotazioni contattare (anche su whatsapp) ai numeri 331-5876218 - 338-5293779