Movida sicura a Catania, violano il Dacur: denunciati 3 parcheggiatori

Carlentini, il 'Leone d'argento' dedicato a Pippo Baudo

CronacaCataniaSiracusa

La XX edizione del premio nazionale “Leone d’Argento” sarà dedicata a  Pippo Baudo, il grande conduttore che ci ha lasciato sabato sera. Lo hanno reso noto i presidente della Pro Loco Ets di Carlentini e dell’associazione “La Meta” di Carlentini rispettivamente Amedeo Seguenzia e Maurizio Di Salvo promotori e organizzatori del premio culturale “Leone d’Argento” che quest’anno si svolgerà sabato 13 settembre 2025, alle ore 20, in piazza Diaz a Carlentini.

