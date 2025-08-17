Movida sicura a Catania, violano il Dacur: denunciati 3 parcheggiatori

Come ogni fine settimana, anche questo weekend di agosto, tra l’altro contrassegnato anche da eventi di carattere religioso, si è svolto un articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del Questore di Catania, sulla base delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per garantire il sereno svolgimento della movida nelle zone della città maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato e di equipaggi della Polizia Locale, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica e del X Reparto Mobile. L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sul sereno svolgimento della movida serale e notturna, nonché sulle iniziative organizzate nella zona del centro storico e in quella del lungomare, dalla Plaia alla scogliera, entrambe particolarmente frequentate da giovani. Con queste finalità sono stati realizzati presidi e posti di controllo non solo nel centro storico cittadino, con particolare attenzione a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, via Etnea, ma anche in piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo, piazza Mancini Battaglia, via Acicastello e viale Kennedy, in considerazione del maggior afflusso di persone nella stagione estiva.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 279 persone, di cui 71 con precedenti penali, e sono stati controllati 198 veicoli, tra auto e moto. In merito ai controlli stradali, volti a prevenire e contrastare tutti quei comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, tra cui la guida in stato di alterazione a seguito dell’assunzione di alcool o droga, sono state rilevate 18 infrazioni al Codice della Strada. Due verbali sono stati contestati per guida senza copertura assicurativa per la responsabilità civile e cinque nei confronti di altrettanti giovani sorpresi a guidare i loro motocicli senza casco protettivo. Altresì, tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida mentre utilizzavano i propri smartphone e per tale ragione nei loro confronti si è proceduto non solo a elevare la sanzione pecuniaria. ma anche a sospendere le loro patenti. Inoltre, quattro veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e quattro a fermo amministrativo.

Particolare attenzione è stata rivolta, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi non solo nella zona del centro storico, ma anche in quella del lungomare e della Plaia ove con l’inizio della stagione estiva si registra un maggiore afflusso di persone anche nelle ore serali. In totale, sono stati fermati e sanzionati quattro soggetti, tutti catanesi. In particolare, un 34enne e un 37enne in via Dusmet, un 36enne in largo Paisiello e un 39enne in viale Kennedy. Nei confronti di 3 di loro i poliziotti hanno proceduto anche alla denuncia in stato di libertà per la violazione del Dacur, provvedimento con il quale il Questore di Catania ha fatto loro divieto di stazionare nelle zone, ove sono stati sorpresi più volte ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore. Contestualmente si è proceduto nei loro confronti al sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza. Tali controlli sono stati effettuati nella zona del centro storico e, in particolare, Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e aree limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

Complessivamente sono state identificate 133 persone e controllati 87 veicoli, dei quali 6 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.

In merito alle infrazioni al Codice della Strada sono state elevate in totale 9 contestazioni, per un importo complessivo di circa € 3.800 e la decurtazione di 25 punti patente.

In particolare, oltre alle previste sanzioni pecuniarie, a 2 automobilisti catanesi sono state sospese le patenti di guida, perché conducevano le loro autovetture con patente scaduta o con categoria diversa da quella prevista, mentre 4 centauri catanesi sono stati sanzionati per non avere indossato il casco protettivo.

L’azione di contrasto, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida col cellulare e senza casco, il sorpasso su linea continua al semaforo (contestata 1 violazione), o il mancato uso delle cinture di sicurezza (contestata 1 violazione) e dei sistemi di ritenzione per bambini; tra le varie contravvenzioni, anche 1 mancata revisione periodica e 2 mancate coperture assicurative, con il fermo amministrativo dei mezzi.

Altresì, nei pressi di Piazza Paolo Borsellino, è stato denunciato (ex art. 7 comma 15 bis del Codice della Strada) un parcheggiatore abusivo, 36enne catanese, sorpreso dai Carabinieri mentre si spostava velocemente da uno stallo all’altro, fornendo indicazioni ai conducenti su come e dove parcheggiare i propri mezzi.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 42 conducenti (di cui 4 nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 22 anni, 8 in quella tra i 23 e 27 anni, 4 in quella tra i 28 e i 32 anni, e il resto oltre i 32 anni), 1 di loro, un 46enne di Adrano a bordo di un’utilitaria, è stato deferito in stato di libertà per aver guidato in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico rilevato è stato, infatti, pari a 1,06 mg/l.

Nel corso del particolare servizio, un 23enne automobilista di Enna è stato, invece, sottoposto ai controlli antidroga con i “drug-test” in dotazione, che ha dato esito positivo alla cocaina.

Nel complesso, tale dispositivo di prevenzione, caratterizzato dalla capillare presenza di pattuglie e gazzelle dell’Arma, ha garantito il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che in numerosi affollano il centro storico di Catania, impedendo, tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.

Infine, in merito all’attività antidroga, sono stati effettuati controlli da parte delle pattuglie a piedi della Compagnia di Piazza Dante, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere; nella circostanza, un 17enne catanese è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di una dose (2,5 g.) di marijuana.