Sorpresi dal maltempo, soccorsi cinque escursionisti sull'Etna

Soccorsi cinque escursionisti, di età compresa tra 29 e 34 anni provenienti dalle provincie di Siracusa e Torino, dispersi sabato pomeriggio nell'area a monte del Rifugio Galvarina, sul versante sud ovest dell'Etna, a circa 1850 metri di quota. Il gruppo è stato sorpreso da un violento nubifragio che li ha disorientati facendogli perdere il sentiero. I dispersi sono stati ritrovati, infreddoliti e bagnati, dal personale di soccorso intervenuto, riportati sul sentiero e quindi fino all'ambulanza del 118 per i dovuti controlli sanitari. Sul posto una squadra del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Etna sud è intervenuta nel primo pomeriggio di sabato, congiuntamente ai militari della GuardiadiFinanza. Gli escursionisti si presentavano privi di abbigliamento adeguato alla quota ed alle condizioni meteorologiche dell'Etna, che in questa settimana è giornalmente interessata da imponenti grandinate e nubifragi, che facilmente possono portare anche ad ipotermia. È di ieri pomeriggio un ulteriore analogo intervento effettuato dal Soccorso Alpino (CNSAS) sui Monti Sartorius, dove sono stati recuperati due escursionisti colpiti da una violenta grandinata che gli aveva fatto perdere il sentiero.