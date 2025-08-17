ou
M5s Catania: "Villa Bellini ostaggio dei concerti"

Domani Zelensky alla Casa Bianca con i leader europei per conoscere il Piano di pace

Fatti&Notizie

Zelensky domani sarà alla Casa Bianca da Trump per parlare del piano di pace dopo il vertice di Anchorage insieme a tanti leader europei, in particolare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e, tra gli altri, i premier Meloni,Macron, Merz, Starmer e il finlandese Alexander Stubb. Ci sarà anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a fianco del presidente ucraino, il quale, pur contrario alla cessione di territori, volerà a Washington disposto a trattare.

