ou
ULTIME NOTIZIE

M5s Catania: "Villa Bellini ostaggio dei concerti"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Semina il panico a Sassari, bloccato col taser: muore in ambulanza

Semina il panico a Sassari, bloccato col taser: muore in ambulanza

Fatti&Notizie

Colpito col taser dei Carabinieri in seguito ad un'aggressione a passanti ed agli stessi militari ad Olbia, un 57enne è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale.
I Carabinieri sono intervenuti nella notte di sabato nel rione cittadino di Santa Mariedda per fermare l'uomo, originario di Sassari, che stava dando in escandescenza, seminando il panico nella via e aggredendo i passanti e gli stessi militari che sono quindi intervenuti.

Potrebbero Interessarti