ULTIME NOTIZIE

M5s Catania: "Villa Bellini ostaggio dei concerti"

Il Papa all'Angelus: "Prego che vadano a buon fine gli sforzi per la pace"

Fatti&Notizie

'Preghiamo perché vadano a buon fine gli sforzi per fare cessare le guerre e promuovere la pace, affinché nelle trattative si ponga sempre al primo posto il bene comune dei popoli'. Lo ha detto il Papa all'Angelus. Leone XIV invita a 'non vivere più per noi stessi, di portare il fuoco nel mondo. Non il fuoco delle armi e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri. Ma il fuoco dell'amore, il fuoco della bontà, che noncosta come gli armamenti, ma gratuitamente rinnova il mondo'. Il pontefice mette anche in guardia a non 'scambiare la pace con la comodità, il bene con la tranquillità'.

