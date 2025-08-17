Modica, Iblea Acque. La consigliera Frasca: criticità amministrative e disservizi idrici

Nell’ultima assemblea dei soci di Iblea Acque si parla di una “gestione solida e trasparente dei servizi idrici nei Comuni affidati” . Non è dello stesso parere la consigliera Elena Frasca secondo la quale questa affermazione “contrasta, purtroppo, con la realtà che vivono quotidianamente i cittadini e le cittadine di Modica. Mi riferisco alle criticità di carattere amministrativo e ai disservizi idrici più volte segnalati, che ho ribadito nell'ultima interrogazione discussa nella seduta del Consiglio comunale di Modica dello scorso 5 agosto, un’interrogazione con la quale ho anche chiesto delucidazioni sui crediti che il Comune di Modica vanta nei confronti di Iblea Acque e che finora non sono stati riscossi. Mi aspettavo risposte più precise e concrete dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco, anche nella qualità di Assessore al Bilancio e Tributi locali, ma così non è stato. Non è dato sapere quali e quanti siano esattamente i crediti che il Comune di Modica vanta nei confronti di Iblea Acque, un dato che dal 2023 ad oggi dovrebbe essere ben chiaro e invece non lo è. L’unico credito non riscosso di cui si ha contezza, come ho indicato nell’interrogazione, sono i 130 mila euro anticipati dal Comune di Modica a Iblea Acque nella fase di avvio, i quali dovevano essere restituiti con gli interessi entro il 31.12.2023. E’ certo che il debito di Iblea Acque accumulato nei confronti dei fornitori (ragionevolmente coincidente con il debito verso i Comuni soci) è raddoppiato superando i 29 milioni di euro”.

Continuano, inoltre, le criticità per l’espletamento delle pratiche amministrative (soprattutto per ricalcolo delle bollette pazze), compresi anche gli stranieri non residenti proprietari di immobili nel territorio modicano (in particolare volture dei contratti), i quali continuano a fare file interminabili presso lo Sportello Utente Iblea Acque di Modica, aperto solo due mattine a settimana. "Il Sindaco - afferma la consigliera - ha preannunciato un possibile potenziamento degli Uffici di Iblea Acque ma, anche in questo caso, non è dato sapere se e quando avverrà questo potenziamento. Senza considerare le numerose interruzioni idriche, a volte comunicate nella stessa giornata, che comportano il ricorso massiccio al servizio di autobotte non sempre sufficiente a soddisfare le numerose richieste, soprattutto nel periodo estivo. Altra incognita è il contenzioso pregresso: non sappiamo quanto tempo ci vorrà per smaltire le circa 5.000 pratiche relative alle contestazioni delle bollette emesse dalla CRESET per conto del Comune di Modica sui consumi pregressi, problema che continua a gravare sui cittadini e sull'ufficio comunale di Modica, Ufficio ruolo acqua, che avrebbe bisogno di altre unità, come già richiesto con la precedente interrogazione del 2024. E’ auspicabile che l'Amministrazione comunale, soprattutto ora che il Comune di Modica è componente del Comitato Analogo di Controllo della società Iblea Acque, si faccia carico di questa situazione e chieda con forza a Iblea Acque di affrontare i problemi”.