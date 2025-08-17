La strage di Ischia, l'assassino si era appostato la mattina

Antonio Luongo, l'uomo di 69 anni, che ha ucciso nel pomeriggio di ieri a Forio d'Ischia l'attuale compagno dell'ex moglie (che ha poi ferito gravemente con sei colpi di pistola) e la madre della donna prima di togliersi la vita si era appostato dalla mattina nei pressi delle due abitazioni sull'isola nella quale vivevano.

E' quanto emerge dalla ricostruzione delle ultime ore fornita all'ANSA e di cui riferisce oggi la Repubblica.

La 43enne ex moglie lavora come interprete mentre la madre era casalinga. Luongo, operatore ecologico, sarebbe arrivato sull'isola con un'auto presa a noleggio. Quando le due donne lo hanno notato, lui si è allontanato. Per questo episodio, vissuto probabilmente come un atto intimidatorio, la 42enne ha presentato denuncia ai Carabinieri mentre non risulta per il passato agli atti alcuna denuncia di maltrattamenti o vessazioni.

Secondo i rilievi dei militari, il 69enne avrebbe scaricato quasi tutto il suo caricatore nel corso del pomeriggio nel quale ha attuato il suo piano. Ben 6 i colpi che hanno raggiunto l'ex moglie che è in prognosi riservata, in gravi condizioni. La pistola era detenuta illegalmente ed aveva anche la matricola abrasa.