ou
ULTIME NOTIZIE

Cane lanciato dal cavalcavia della Palermo - Sciacca: Aidaa mette taglia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Con lo scooter si scontra con un'auto: morto a Castellabate

Con lo scooter si scontra con un'auto: morto a Castellabate

Altro sud

Un uomo di 39 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Castellabate, in provincia di Salerno. La vittima, del posto, è deceduta in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un'automobile.
L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi lungo la Via del Mare, nel tratto compreso tra le frazioni di San Marco e Ogliastro Marina, in località Cenito. Il 39enne era alla guida di uno scooter Beverly quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Passat che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Agropoli e un'automedica, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'auto, non residente a Castellabate, è rimasto illeso e si è fermato per allertare i soccorsi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Agropoli. La polizia municipale ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

Potrebbero Interessarti