Con lo scooter si scontra con un'auto: morto a Castellabate

Un uomo di 39 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Castellabate, in provincia di Salerno. La vittima, del posto, è deceduta in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un'automobile.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi lungo la Via del Mare, nel tratto compreso tra le frazioni di San Marco e Ogliastro Marina, in località Cenito. Il 39enne era alla guida di uno scooter Beverly quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Passat che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Agropoli e un'automedica, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'auto, non residente a Castellabate, è rimasto illeso e si è fermato per allertare i soccorsi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Agropoli. La polizia municipale ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.