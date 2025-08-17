Cane lanciato dal cavalcavia della Palermo - Sciacca: Aidaa mette taglia

"A lanciare il cane dal cavalcavia della strada che collega Palermo a Sciacca non può essere stato che una persona malvsgia ma non ripetiamo l'errore fatto con la vicenda del cane Aron per la quale il suo assassino è rimasto a piede libero perchè ritenuto incapace di intendere e volere. In questo caso siamo di fronte a un criminale senza scrupoli ma non certo a uno psicopatico. Per aiutare nell'individuazione del soggetto criminale noi mettiamo a disposizione una ricompensa di 1.000 euro che verrà a pagata a chi con la sua denuncia formale fatta alle forze dell'ordine aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva il colpevole, inoltre nei prossimi giorni invieremo una denuncia per il momento contro ignoti alla procura di Palermo.

Siamo ovviamente contenti che il cane sia salvo e auguriamo a lui una pronta guarigione e la speranza che possa trovare una famiglia che lo ami veramente. Ed infine ovviamente il nostro sentito grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la salvezza le cure di questo meraviglioso cane". Così in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, in merito alla vicenda de cane lanciato dal cavalcavia a Palermo.