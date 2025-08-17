Schifani: grande lutto, è stato un grandissimo siciliano

"Si tratta di un grande lutto. Pippo Baudo è stato un grandissimo siciliano che ha sempre ricordato e parlato bene della sua terra. I siciliani rimangono colpiti da questa assenza che lascerà il solco anche nella storia del Paese". Così il governatore Renato Schifani in un'intervista a TgCom24. "Baudo ha parlato agli italiani per decenni- ha aggiunto Schifani- Molte famiglie si sono sentite rappresentate da lui che parlava con semplicità, franchezza e coraggio. Ci mancherà ma, allo stesso tempo, resterà con noi: figure come quella di Pippo Baudo non si cancellano". Schifani poi ha ricordato un episodio del proprio rapporto con il conduttore: "Ci sentimmo in passato quando si parlò di una sua candidatura alla presidenza della Regione- le parole di Schifani- Gli chiesi in via informale se quelle voci fossero fondate perché, da siciliani, ne saremmo stati onorati. Lui con franchezza mi disse che non era il sogno della sua vita, che erano soltanto indiscrezioni e che gli piaceva il mestiere che faceva".