Coppa Italia, il Trapani recupera a Picerno: poi ai rigori passa il turno

In una gara valida per il primo turno della Coppa Italia di serie C, in trasferta, il Trapani ha sconfitto il Picerno per 5-4 ai calci di rigore.
I tempi regolamentari erano finiti 1-1, con il vantaggio dei lucani con Pugliese al 39' del primo tempo e il pareggio degli ospiti con Fischnaller al 44' della ripresa.
La partita si è disputata allo stadio Curcio di Picerno davanti a circa 700 spettatori. Nel secondo turno, il Trapani giocherà sul campo della vincente della sfida tra Salernitana e Sorrento, che comincerà alle ore 21.
Ieri l'altra squadra lucana di serie C, il Potenza, ha superato allo stadio Viviani la Cavese 1-0 (gol di Anatriello): nel secondo turno - in programma alla fine di ottobre - la squadra allenata da Pietro De Giorgio affronterà in trasferta il Monopoli che, nel pomeriggio, in casa, ha battuto il Cosenza per 1-0.

