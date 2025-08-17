Il Catania incassa un gol a Crotone nelle battute iniziali: non reagisce ed è fuori dalla Coppa
Il Catania in campo con il lutto al braccio, per la scomparsa di Pippo Baudo, stecca nella prima gara ufficiale di Coppa Italia. A Crotone vincono i locali che passano anche il turno. Il gol partita arriva nelle battute iniziali. All'8' Jacopo Murano sigla il gol partita per il Crotone. I rossazzurri hanno tutto il tempo per reagire, ma la formazione di Toscano non recupera, anzi delude. Nel Catania qualcosa non funziona e non gira per il verso giusto.