Tuffo in mare fatale per tusista di Catania: muore a 23 anni in Puglia

È morto il ragazzo di 23 anni di Catania, rimasto ferito dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti l'iconica lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza di diversi metri.
Il giovane era in Puglia per una vacanza con gli amici.
Nel pomeriggio si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l'impatto con l'acqua avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico.
Immediato l'intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Monopoli dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale medico.

