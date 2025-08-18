ou
Morti senza un nome lasciano Lampedusa: 10 salme del naufragio non identificate

CronacaAgrigento

Lasceranno Lampedusa, nella tarda mattinata, 57 dei 58 superstiti del doppio naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa.
I naufraghi, assieme ad altri ospiti dell'hotspot, per un totale di 150 persone, verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.
Dieci delle 13 salme rimaste nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana verranno imbarcate invece sulla motonave della sera. Soltanto tre di queste sono state riconosciute, le altre almeno per il momento restano senza nome.
Ieri sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 5 sbarchi con un totale di 202 persone. A comporre i gruppi - da 12 a 88 migranti - sedicenti bengalesi, etiopi, eritrei, egiziani, sudanesi, iracheni e ivoriani. A loro dire sono partiti da Sabratha, Gasr Garabulli, Zawia e Abu Kammash in Libia.

