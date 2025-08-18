ou
Partorisce in ambulanza a Misilmeri grazie ai soccorritori del 118

Form di ricerca

Katia Ricciarelli e Mara Venier alla Camera ardente di Pippo Baudo

Fatti&Notizie

Katia Ricciarelli e Mara Venier sono arrivate sottobraccio alla camera ardente di Pippo Baudo allestita al teatro delle Vittorie.
All'entrata hanno abbracciato il direttore generale della Rai Roberto Sergio.
Nello studio dove il conduttore ha realizzato i suoi più importanti programmi, il feretro sul fondo di un sipario rosso è circondato da rose rosse; su uno schermo televisivo scorrono immagini della carriera del presentatore, proiettate anche all'entrata. Fra le corone intanto intorno alla bara, con un picchetto di carabinieri in alta uniforme, spiccano quelle del Presidente della Repubblica, del presidente della Camera, del sindaco di Roma e della Rai. Venier e Ricciarelli si sono sedute nello spazio riservato alla famiglia, dove hanno abbracciato la figlia e l'assistente di Baudo..
Tra i primi ad arrivare, anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, l'avvocato Giorgio Assumma, Gigi Marzullo, e Gloria Guida.

