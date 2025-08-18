Finanza, Falco nuovo comandante a Termini Imerese

Passaggio di consegne al Comando del gruppo della Guardia di Finanza di Termini Imerese. Il Maggiore Marco Burcheri, "al termine di tre anni di permanenza alla guida delle Fiamme gialle termitane, dopo avere svolto un periodo di intenso lavoro, conseguendo ottimi risultati in tutti i settori d'interesse strategico per il Corpo", si legge in una nota, è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trento, dove ha assunto un nuovo prestigioso incarico. Lascia la guida del Reparto al Maggiore Antonio Falco, 34 anni, di origini campane. Il nuovo Comandante, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano dove ha ricoperto l'incarico di Comandante della Sezione Federalismo Fiscale e Pubblici Spettacoli del Terzo Gruppo Tutela Entrate, è laureato in Giurisprudenza, in Scienze della sicurezza economico-finanziaria e ha di recente conseguito un master di II livello in diritto tributario. II Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Domenico Napolitano, ha formulato al Maggiore Antonio Falco i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell'interesse del Corpo e del Paese, conclude la nota.