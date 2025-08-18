ou
Partorisce in ambulanza a Misilmeri grazie ai soccorritori del 118

Controllati ristoranti e chioschi a Catania: multe per 27 mila euro

CronacaCatania

Nel corso di controlli aristoranti, chioschi e negozi di alimentari la polizia di Catania, insieme al corpo forestale della Regione,all'ispettorato territoriale del lavoro e ai medici e ai tecnicidel dipartimento di prevenzione veterinaria dell'ASP ha accertato una serie di irregolarità amministrative, contestato sanzioni complessivamente per 27mila euro e ha proceduto a lsequestro e alla distruzione di quasi 50 chili di alimenti non idonei al consumo umano.Tra le irregolarità scoperte l'occupazione abusiva del suolo pubblico, la presenza di insegne luminose non autorizzate, las omministrazione di alcolici in assenza di autorizzazione dell'agenzia delle dogane e il danneggiamento del manto stradale.L'Ispettorato del lavoro ha poi sospeso l'attività di un imprenditore che aveva due lavoratori in nero e scoperto diverse violazioni delle leggi sulla sicurezza sul lavoro.

