ou
ULTIME NOTIZIE

Partorisce in ambulanza a Misilmeri grazie ai soccorritori del 118

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Partorisce in ambulanza a Misilmeri grazie ai soccorritori del 118

Partorisce in ambulanza a Misilmeri grazie ai soccorritori del 118

CronacaPalermo

Il viaggio in auto verso Palermo e l'imprevisto a lieto fine: una donna ha partorito stamattina un bimbo all'interno di un'ambulanza del 118, a Misilmeri. Ad assisterla l'equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall'infermiera Martina D'Angelo. Il prologo è stato alle 6.30, quando da un'auto con a bordo anche la donna, proveniente da Ciminna e diretta verso Palermo, è arrivata una chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118 guidata da Fabio Genco: il parto era imminente, da qui appunto la decisione di fermarsi a Misilmeri e attendere l'arrivo dell'ambulanza, giunta sul posto pochi minuti dopo. Il mezzo di soccorso si è quindi diretto verso l'ospedale Buccheri La Ferla, nel capoluogo siciliano, tuttavia non c'è stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo è nato subito dopo a bordo dell'ambulanza "Misilmeri 45". Mamma e neonato sono stati poi condotti al Buccheri La Ferla e stanno entrambi bene. Curiosità: il soccorritore Vincenzo Saitta alcuni giorni fa è intervenuto anche in occasione del parto di un bimbo in una casa di Misilmeri. Il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolinea: "Ancora una volta il 118 siciliano c'è stato "nel momento del bisogno", grazie a uno splendido lavoro di squadra e alla grande professionalità e umanità dei propri operatori che ci rendono ogni giorno sempre più orgogliosi. Un abbraccio di benvenuto alla vita al bimbo e i migliori auguri ai suoi genitori".

Potrebbero Interessarti