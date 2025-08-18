ou
Ladro in trasferta catturato a Floridia: tentava di rubare materiale in ferro

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, tempestivamente intervenuti in un deposito di una ditta edile di Floridia a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 per un furto in atto, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo, di origine catanese e residente a Mascalucia, è stato sorpreso mentre, dopo avere scassinato il lucchetto del cancello d’ingresso e infranto una finestra del deposito, cercava di asportare materiale ferroso. La refurtiva del valore di oltre 5mila euro, che l’uomo aveva già in parte caricato su un furgone noleggiato a Catania, è stata restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “ Cavadonna ” di Siracusa.

