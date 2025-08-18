Siracusa, troppe evasioni dai domiciliari: lo portano in carcere

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “ Cavadonna ” di Siracusa un 28enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza della Corte di Appello di Catania che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere. L’uomo, da ultimo arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, da febbraio era sottoposto agli arresti domiciliari ma i Carabinieri hanno rilevato reiterate violazioni alle prescrizioni, segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.