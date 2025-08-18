ou
Modica, 70enne trovato cadavere nella sua abitazione: viveva da solo

Ferragosto sicuro nel Siracusano, identificate 3000 persone nel week end

CronacaSiracusa

In occasione del Ferragosto e per garantire il massimo livello di sicurezza sul territorio, a seguito della riunione tenutasi in Prefettura e presieduta dal Signor Prefetto Chiara Armenia, sono stati pianificati dal Questore Roberto Pellicone, specifici servizi di prevenzione, deterrenza e controllo nelle aree del territorio di questa provincia maggiormente esposte al sovraffollamento turistico ed in particolare lungo le spiagge, i litorali e le località balneari. Il dispositivo di sicurezza e prevenzione pianificato dalla Polizia di Stato ha mostrato la sua efficacia perché non si sono registrati gravi episodi o criticità legale alla serena fruizione delle spiagge e dei luoghi interessati dalla movida estiva. Nei giorni che vanno dal 14 al 17 agosto sono stati eseguiti in tutta la provincia e nelle principali arterie stradali numerosi posti di controllo a cura delle pattuglie della Polizia di Stato che hanno consentito di identificare complessivamente 2793 persone e di controllare 351 veicoli. 31 sono state le sanzioni al codice della strada e due le persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcool e droghe. Significativo ed apprezzato dagli utenti e fruitori dei centri storici è stato il servizio di polizia di prossimità con l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato appiedate, con le bici elettriche e con le moto d’acqua impiegate in prossimità dei lidi maggiormente frequentati da bagnanti locali e dai turisti.​ I controlli della polizia amministrativa negli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande e nei locali notturni e di intrattenimento musicale sono stati implementati per salvaguardare al massimo la serena e sicura fruizione agli avventori. Nel corso dei controlli un titolare di un lido è stato denunciato per irregolarità amministrative e sanzionato per aver consentito l’accesso ad una serata ad un numero di avventori superiore a quanto stabilito in licenza e il titolo autorizzatorio per effettuare serate di intrattenimento musicale è stato sospeso per dieci giorni. In totale 12 sono stati i locali notturni controllati in tutta la provincia. Sono stati intensificati al massimo anche i servizi di prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona a cura degli uffici investigativi della Polizia di Stato con la presenza nei centri cittadini di personale in servizio in abiti civili. I controlli per un Ferragosto sicuro, condotti in sinergia con le altre forze dell’ordine presenti in provincia, sotto il coordinamento e l’indirizzo politico del Prefetto e la pianificazione del Questore, hanno consentito in questi giorni un livello di ordine e sicurezza pubblica soddisfacente all’insegna del claim caro alla Polizia di Stato #essercisempre

