La grandine su Avola e Noto, Pippo Gennuso (FI) chiede lo stato di calamità

"Il maltempo della scorsa settimana ha provocato gravi danni ai produttori che lavorano tra Avola e Noto. Soprattutto la grandine ha devastato le coltivazioni di centinaia di produttori. Adesso serve un intervento energico da parte della Regione siciliana per sostenere le aziende praticamente in ginocchio". A dirlo è il responsabile del comparto Agricoltura di Forza Italia, Pippo Gennuso. "Su quanto accaduto sabato scorso tra Avola e Noto - dice l'esponente forzista - informeremo il prefetto, i vertici delle istituzioni interessate e le associazioni di categoria, in primis Coldiretti. Faremo una battaglia di partito alla Regione per il riconoscimento dei ristori ai produttori colpiti dalla grandine. Sarà compito del nostro gruppo parlamentare all'Ars, rappresentare l'ennesimo disastro che subisce l'agricoltura. Per gli ingenti danni serve attivare tutte quelle procedure necessarie per evitare che la grandinata della scorsa settimana sia l'ennesima mazzata per l'agricoltura siracusana, già in sofferenza per la crisi del mercato". Pippo Gennuso conclude: "Sono sicuro della sensibilità del presidente Schifani e del suo governo per la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Non possono essere un centinaio di aziende di Avola a Noto a pagare i danni di una improvvisa grandinata".