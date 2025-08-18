Salvato un barbagianni dalla Polfer di Siracusa

li agenti della Polizia Ferroviaria di Siracusa, su segnalazione di un viaggiatore, sono intervenuti alla stazione dove hanno trovato un esemplare di barbagianni che, adagiato su una rotaia, non riusciva a spiccare il volo.

L'arrivo degli agenti ha consentito il salvataggio del piccolo rapace che recuperato è stato consegnato all'ente faunistico.

I veterinari del centro, dopo aver visitato l'animale ed accertato la frattura della zampa sinistra e dell'ala destra, hanno provveduto al suo trasferimento al centro veterinario di Messina.