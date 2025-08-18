ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, 70enne trovato cadavere nella sua abitazione: viveva da solo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Salvato un barbagianni dalla Polfer di Siracusa

Salvato un barbagianni dalla Polfer di Siracusa

CronacaSiracusa

li agenti della Polizia Ferroviaria di Siracusa, su segnalazione di un viaggiatore, sono intervenuti alla stazione dove hanno trovato un esemplare di barbagianni che, adagiato su una rotaia, non riusciva a spiccare il volo.
L'arrivo degli agenti ha consentito il salvataggio del piccolo rapace che recuperato è stato consegnato all'ente faunistico.
I veterinari del centro, dopo aver visitato l'animale ed accertato la frattura della zampa sinistra e dell'ala destra, hanno provveduto al suo trasferimento al centro veterinario di Messina.

Potrebbero Interessarti