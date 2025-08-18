ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, 70enne trovato cadavere nella sua abitazione: viveva da solo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Nave Mediterranea per il soccorso in mare minacciata dai libici

Nave Mediterranea per il soccorso in mare minacciata dai libici

Fatti&Notizie

Mediterranea, la nuova nave dell'organizzazione italiana del soccorso in mare è entrata la scorsa notte nella zona SAR sotto il controllo libico e ha iniziato la sua attività di pattugliamento e monitoraggio in acque internazionali a circa 30 miglia nautiche dalle coste della Libia.
A partire dalle 5 di questa mattina, l'imbarcazione è stata circondata da diversi gommoni veloci militari, che avevano a bordo ciascuno uomini armati con pistole e fucili mitragliatori.
Le imbarcazioni non hanno risposto a nessuna richiesta di identificarsi. Lo rende noto la ong.
"Intorno alle 7:30, sono diventati otto i gommoni veloci disposti a cerchio intorno a Mediterranea, e hanno cominciato pericolose manovre intorno alla prua della nave, mentre i miliziani a bordo, in divisa e molti con il volto coperto dal passamontagna, facevano gesti di minaccia all'indirizzo del nostro equipaggio. - prosegue il comunicato - Subito dopo hanno inviato ossessivi messaggi radio con una sola frase 'Go out off Libya - Go out off Libya'". Dopo un'ora le imbarcazioni si sono dirette al porto di Al Zawiyah.
"L'intimidazione nei confronti di navi di soccorso che sono in acque internazionali, è una cosa odiosa, ma soprattutto illegale e penalmente rilevante. Che avvenga ad opera di assetti militari, con personale armato a bordo e col passamontagna in modo da non poter essere riconosciuto, dà l'idea su che tipo di intimidazione sia: mafiosa", dice il comandante di Mediterranea.

Potrebbero Interessarti