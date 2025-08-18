"Ospite non gradito", annullato a Naro concerto di un rapper siracusano

"Non è persona gradita, inneggiaalla criminalità, ho già contattato l'associazione ed è stato subito congedato". Milco Dalacchi, sindaco di Naro (Agrigento), non usa mezzi termini: "Non interverrà perché non è gradito al sindaco e all'amministrazione comunale. Sono stato chiaro,qualora ci fossero state delle insistenze, ma non ce ne sono state, avrei bloccato la serata". E così è stato annullato, dopo che è scoppiato il caos nella piccola cittadina barocca, il concerto che stasera, in piazza Garibaldi, avrebbe dovuto tenere Samuele Nisi, un rapper diciottenne, originario di Siracusa, che già da qualche anno spopola sul web e i social. Uno dei suoi ultimi video è comparso su Youtube alla fine di aprile. Nel brano si parla di soldi facili, omertà, vita criminale,disprezzo dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine. Canzone e video non sono altro che un omaggio a una delle famiglie criminali più importanti di Latina, i Di Silvio."Il concerto era stato organizzato da un'associazione che sioccupa di accoglienza di minori non accompagnati - spiega il sindaco - Per noi dell'amministrazione comunale doveva essere la serata della Discoteca sotto le stelle. È a questo evento che abbiamo dato il patrocinio. Questo concerto non è stato certamente organizzato dal Comune. Io ho 60 anni, non so nemmeno chi sia questo cantante - chiarisce Dalacchi - Appena sono stato informato ho contattato l'associazione e questa persona è stata già congedata".