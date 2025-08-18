ou
Modica, 70enne trovato cadavere nella sua abitazione: viveva da solo

Tanti furti e atti vandalici, arciprete costrette a chiudere le chiese di Carini

I tanti furti e atti vandalici nelle chiese di Carini hanno indotto l'arciprete a tenere chiusii luoghi di culto se non sono previste celebrazioni. "La situazione è diventata insostenibile - spiega l'arciprete Giacomo Sgroi - Per proteggere le nostre chiese sono costretto a tenerle chiuse per la maggior parte del giorno e a presidiare di notte con un servizio di vigilanza privata". L'episodio più grave si è registrato di recente nella chiesa degli Agonizzanti, dove è stata rubata la strumentazione musicale. Un danno che non colpisce solo gli strumenti, ma la vita comunitaria: "senzamusica, le celebrazioni perdono una parte importante della loro dimensione", spiega il religioso. Qualche settimana prima, i ladri erano entrati nei locali che ospitano il gruppo scout, concessi in comodato dalla chiesa madre, e hanno rovistato armadi e cassetti, portando via solo pochi spiccioli conservati in due salvadanai.

