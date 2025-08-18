ou
Modica, 70enne trovato cadavere nella sua abitazione: viveva da solo

Tradito dal Gps del telefonino, denunciato a Palermo per ricettazione

CronacaPalermo

E' stato il Gps di un telefonino rubato a farne trovare altri 18: la polizia ha denunciato in stato di liberta' un 35enne palermitano, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Un cittadino aveva denunciato a Palermo il furto con strappo del proprio cellulare a opera di due individui: l'uomo aveva individuato attraverso la rilevazione gps il proprio dispositivo all'interno di un veicolo posteggiato. Individuato il mezzo segnalato e rintracciato l'uomo che ne aveva la disponibilita', gli agenti hanno proceduto al controllo dell'abitacolo: l'apparecchio ha squillato, chiamato dagli agenti: era in un vano ricavato nella parte posteriore della vettura dove erano stipati, oltre a quello ricercato, ben 18 cellulari di costosi modelli. Altri cellulari, insieme a dispositivi informatici anch'essi di dubbia provenienza sono stati trovati nell'abitazione dell'uomo. La polizia indaga su un eventuale coinvolgimento di complici e la ricostruzione di una eventuale filiera del furto del cellulare.

