Modica, 70enne trovato cadavere nella sua abitazione: viveva da solo

Sciacca, 10 cani rinchiusi in una cisterna, denunciato il proprietario del sito

CronacaAgrigento

Dieci cani rinchiusi in una cisterna di 12 metri quadrati. A scoprirlo è stata la polizia municipale.
Il proprietario del posto, un trentacinquenne di Sciacca, è stato denunciato, alla Procura, per maltrattamenti di animali.
A essere sequestrati, e subito affidati a un rifugio convenzionato dove i veterinari li stanno adesso sottoponendo a tutti gli accertamenti e cure ritenuti necessari, sono stati otto cuccioli e due cani adulti: tutti erano ammassati nel piccolissimo spazio, in condizioni terribili.

