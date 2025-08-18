Negli album fotografici, acatesi con il grande Pippo Baudo

Presenze a spettacoli all’estero, partecipazioni a kermesse canore regionali degli anni Sessanta e Settanta. Negli album fotografici privati alcuni acatesi conservano gelosamente immagini che li ritraggono in compagnia di Pippo Baudo. E che ora possono dire con orgoglio di averne apprezzato l’incipiente grandezza. Maria Licitra, residente in Svizzera, affida ai social un ricordo del 1968: “Ero appena arrivata a Berna, dove Pippo Baudo condusse al Kursaal una serata organizzata dalle associazioni italiane. Vi partecipò Sergio Endrigo, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con “Canzone per te”. Mi ricordo che fu un bellissimo evento applauditissimo dalla comunità italiana”. “Anche mia sorella - scrive in un post Concetta Failla - ebbe l’onore e il privilegio di conoscere il grande Pippo Baudo. Fu in occasione del Festival della Canzone Italiana di Savignano Sul Rubicone a Forlì-Cesena nel 1972. Ce lo ha decritto come una persona straordinaria, un grande professionista dello spettacolo, affascinato dai giovani talenti, categoria di cui anche mia sorella faceva parte in quel periodo”.

Nella foto, a sinistra, Maria Licitra, a destra, Margherita Failla